ULTIME NOTIZIE 20 NOVEMBRE 2025

Finanza alternativa, tutti i dati: stato attuale e prospettive

Milano, 20 nov. (askanews) - La finanza alternativa in crescita e in consolidamento. Questo uno dei tanti trend analizzati al Finance Day Italia 2025 di Innexta, dove è stata presentata l'ottava edizione del Quaderno di Ricerca 'La Finanza Alternativa per le PMI in Italia', curata dal Politecnico di Milano, con il supporto di Innexta, Unioncamere e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un momento di condivisone e riflessione, per analizzare il contesto dove oggi si trovano a operare le Piccole e Medie Imprese Italiane.

Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, ha dichiarato: "Il Finance Day è molto partecipato e questo vuol dire che c'è grande sensibilità verso certi temi. La ricerca quest'anno evidenzia dei dati che in qualche maniera danno una minore propensione, nelle piccole e medie imprese, nell'utilizzare certi canali di finanziamento e questo ci deve far riflettere. La finanza complementare credo sia indispensabile e la partecipazione dimostra quanta attenzione ci sia, bisogna probabilmente renderla più accessibile".

Nonostante il rallentamento dei mercati, lo sviluppo della finanza complementare in Italia sta continuando a generare vantaggi. Grazie anche all'aiuto delle Camere di commercio che supportano da vicino gli imprenditori.

"Il sistema camerale accompagna e affianca le imprese nella loro crescita, sia nella doppia transizione digitale che green, sia nell'ambito dell'internazionalizzazione e da quest'anno in maniera stabile anche sotto l'aspetto della finanza", ha infine concluso Andrea Prete, Presidente di Unioncamere.

Supporto e vicinanza alle PMI fondamentale. Specialmente in questa fase storica delicata per l'economia mondiale.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi