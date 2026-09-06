ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2026

Filming Italy Venice Award, Matilde Gioli tra premiati: mi sento a casa

Venezia, 6 set. (askanews) - "Quest'anno sono qui per l'Italian Filmyng Award, è un premio che mi fa sentire ormai a casa, perché non è il primo. Tiziana Rocca e tutto il suo team e tutti i giornalisti che vi partecipano, mi sento in una grande famiglia e sono felicissima di essere di nuovo qua ed è bello che ci sia qualcuno che lavori per celebrare sempre il cinema italiano": lo ha detto ai giornalisti l'attrice Matilde Gioli, al Lido di Venezia per ricevere il Filming Italy Venice Award, premio giunto alla sua ottava edizione, ideato e diretto da Tiziana Rocca. Il premio da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e viene conferito a personalità che, con il loro talento e il loro percorso artistico, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della cultura audiovisiva e dell'intrattenimento nel mondo.

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