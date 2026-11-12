"Film per guidarci nel mondo", torna il festival Lo schermo dell'arte

Firenze, 12 nov. (askanews) - Si è aperta a Firenze con la prima italiana del film "Euphoria" di Julian Rosefeldt la 19esima edizione del festival di cinema e arte contemporanea Lo schermo dell'arte, un appuntamento che da anni indaga la relazione tra gli artisti e le immagini in movimento e che fotografa sia una scena creativa sia il mondo attuale. Abbiamo chiesto alla direttrice Silvia Lucchesi quale sia il sentimento che ha guidato le scelte dell'edizione 2026.

"Quest'anno - ci ha risposto - sono tutti i film realizzati da artisti e artiste, non ci sono più quasi documentari come gli altri anni, e abbiamo fatto questa scelta perché sono gli artisti che ci guidano in certo senso, l'arte ci traccia delle strade per leggere, interpretare, per capire un po' il nostro mondo. Molti di questi artisti e artiste vivono sulla propria pelle condizioni di migrazione, di guerra problematiche e parlano ovviamente di quello che loro vivono. Questa è una linea molto chiara nel programma di quest'anno, quindi quando usiamo la parola sentimento la vorrei intendere come un sentimento di solidarietà, di comprensione per esperienze che sono molto drammatiche".

Tra i protagonisti di quest'anno Saodat Ismailova, cui è dedicato un focus specifico, ma anche Ali Cherri, i Motus, Francesco Bertocco, Mohamed A. Gawad dei Forensic Architecture, solo per citare alcuni nomi. "Gli artisti che presentiamo - ha aggiunto Silvia Lucchesi - sono artisti che arrivano da percorsi del mondo delle arte visive, loro lavori si trovano più facilmente in una mostra che in una festival di cinema o in una sala cinematografica, quindi sono loro stessi che decidono di lavorare con uno strumento che è quello del cinema, che sia narrativo, sia documentario, che acquisisca dei registri più surreali o più poetici, però è attraverso una forma così popolare come è il cinema, attraverso questa loro possono esprimere veramente il loro mondo".

Tecnologia sempre più invasiva, crisi ecologica, guerre, consumo culturale: i lavori presentati a Lo schermo dell'arte spaziano attraverso il nostro tempo e il nostro mondo, restituendolo con prospettive diverse, che si possono permettere una lucida arbitrarietà, che si rivela, pur talvolta nella durezza, anche vivificante. E lo schermo, quello del cinema La Compagnia, diventa un luogo nel quale, pur nelle distanze, provare a specchiarci.