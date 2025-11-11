Filippine, tifone sommerge le strade: evacuati centinaia di residenti

Provincia di Cagayan (Filippine), 11 nov. (askanews) - I soccorritori evacuano gli abitanti di Tuguegarao City, nel nord delle Filippine, dove le piogge torrenziali del tifone Fung-wong continuano a provocare inondazioni diffuse.

Le immagini mostrano case sommerse, persone che camminano nell'acqua fino al petto e squadre di emergenza che operano con piccole imbarcazioni.

Secondo la protezione civile filippina, almeno 18 persone sono morte e oltre 1,4 milioni sono state costrette a lasciare le proprie case dopo il passaggio del tifone, il secondo in meno di una settimana dopo Kalmaegi.

Le autorità segnalano interruzioni di corrente, strade impraticabili e danni alle linee di comunicazione.

Gli scienziati avvertono che i tifoni nell'area del Pacifico stanno diventando più potenti a causa del riscaldamento globale, che rende le tempeste più rapide e intense.