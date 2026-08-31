Filippine, strade sommerse a Pampanga: "Non resta più nulla"

Pampanga (Filippine) , 31 ago. (askanews) - Strade trasformate in fiumi, case allagate e residenti costretti a spostarsi nell'acqua. A Pampanga, a Nord di Manila, le piogge torrenziali e i forti venti del monsone di sud-ovest hanno provocato vaste inondazioni. Le immagini mostrano persone bloccate nelle abitazioni, mezzi che avanzano a fatica e famiglie che cercano di lasciare le zone sommerse.

"Come potete vedere, la gente continua a evacuare. È dura, è davvero molto dura", dice Jonard Cadelina, un residente. "Della nostra casa non è rimasto più niente, a parte il tetto - lamenta Susan Carvallo - Tutte le nostre cose sono state portate via e tutto è allagato. Fa davvero pena vedere la gente qui". "Spero che i responsabili del governo ci aiutino e distribuiscano generi di prima necessità, perché la gente non ha niente da mangiare e con questo tempo non può lavorare", conclude.