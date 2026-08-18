Filippine, sparatoria in una scuola, ucciso uno studente

Mindanao (Filippine), 18 ago. (askanews) - Uno studente è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una scuola superiore cattolica nelle Filippine, secondo quanto riferito dalle autorità locali, che hanno aggiunto che il presunto responsabile dell'attacco si è poi suicidato. La sparatoria, la seconda in una scuola in due mesi, è avvenuta presso l'Università Ateneo de Zamboanga, un istituto privato che funge anche da scuola media, situato nella parte occidentale di Mindanao.

La polizia regionale ha dichiarato che uno studente del primo anno delle superiori ha portato "una pistola e un fucile all'interno della scuola" e ha aperto il fuoco in un'aula, uccidendo una persona prima di rivolgere l'arma contro se stesso. "Le indagini sono in corso... Stiamo ancora cercando di determinare il movente", ha dichiarato all'Afp la portavoce della polizia Shella Chang. Il numero dei feriti non è ancora noto.

A giugno, tre adolescenti sono stati uccisi e altri 20 feriti in una sparatoria in una scuola nelle Filippine centrali. Il possesso legale di armi da fuoco è strettamente regolamentato in questo paese del Sud-est asiatico, ma esiste un vasto mercato nero.