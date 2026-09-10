Filippine, fiamme su un traghetto: almeno 5 morti e oltre 80 dispersi

Palawan (Filippne), 10 set. (askanews) - Nelle immagini della Guardia costiera delle Filippine, si vede un'imbarcazione completamente avvolta dalle fiamme nei pressi di una meta turistica nella provincia di Palawan. Per l'incendio sul traghetto, hanno fatto sapere le autorità, sono morte almeno 5 persone e ci sono 86 dispersi.

Il video girato di notte mostra l'intervento e il soccorso a bordo con le fiamme che divampano all'interno di tutta l'imbarcazione. Secondo la Guardia costiera, l'incendio è scoppiato sulla M/V June Aster a circa 2,2 chilometri dalla costa.