Filippine, dopo Kalmaegi arriva il tifone Fung-wong: almeno 4 morti

Manila, 10 nov. (askanews) - Dopo il devastante Kalmaegi che ha provocato circa 200 morti, le Filippine sono state colpite da un altro tifone, Fung-wong, che ha provocato inondazioni e frane, ha interrotto l'erogazione di energia elettrica in diverse province e ucciso almeno quattro persone, tra cui due bambini, prima di allontanarsi dall'arcipelago.

Circa 1,4 milioni di persone sono state evacuate prima che Fung-wong toccasse terra, secondo l'Ufficio della Protezione Civile. Il tifone si è abbattuto sulla municipalità costiera di Dinalungan, sull'isola principale di Luzon, con venti sostenuti e raffiche fino a 230 km/h.