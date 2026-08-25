ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Figc, Abodi: il sistema si riformi, serve un cambio di passo

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Mi aspetto un cambio di passo. Mi aspetto che, dopo le decisioni inevitabili prese fino ad ora dal presidente federale, il sistema si riformi, soprattutto tenendo conto degli aspetti che riguardano i settori giovanili e la competitività della Serie A, che è un fattore molto importante per tutti". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un punto stampa al Meeting di Rimini, parlando del nuovo corso della Figc.

Il rilancio, ha premesso il ministro, "dipende soprattutto dalla capacità e dalla volontà della federazione, perché credo che l'autonomia sia un valore molto importante, affidato alla capacità di un sistema di autogenerarsi e di migliorarsi. Di sicuro abbiamo alle spalle esperienze che hanno portato a delusioni e amarezze: adesso mi auguro che tutto quello che succederà possa determinare un cambiamento nella competitività della nazionale e del nostro campionato".

Dalla qualità del campionato, ha osservato Abodi, "dipende anche la selezionabilità degli italiani, che iniziano a giocare in numero molto rilevante anche in campionati stranieri": l'auspicio è che quell'esperienza all'estero "possa dare nuove opportunità alla maglia azzurra" e riportare "la passione per l'azzurro, che forse si è un po' affievolita senza una ragione precisa, perché non si rimane appassionati e innamorati del calcio e della maglia azzurra solo quando si vince, ma tanto più nei momenti di difficoltà come questi".

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