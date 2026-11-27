Cremona, 27 nov. (askanews) - A Cremona la zootecnia internazionale guarda al futuro, tra innovazione tecnologica, benessere animale e nuove generazioni. Si è aperta ieri, a CremonaFiere, l'81 edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali, principale appuntamento italiano dedicato al settore lattiero-caseario.

Le parole di Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: "Vengo sempre volentieri per incontrare le associazioni del mondo agricolo, e vedere le innovazioni, ma anche per vedere come i nostri ragazzi delle scuole agrarie frequentano questi luoghi. È molto interessante anche osservare i tanti animali che convivendo con l'uomo ci aiutano nella produzione. Quelli che parlano male dell'allevamento dovrebbero venire per capire bene che cosa vuol dire benessere animale".

L'intervento di Alessandro Beduschi, Assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia: "Numero importantissimi che danno il segno di quello che si fa in questa bellissima esposizione. Si guarda all'innovazione, si guarda alla proposta, si guarda al confronto istituzionale con tutte le realtà, dall'università al mondo della sanità all'industria e soprattutto si ascolta gli allevatori".

Oltre settanta gli appuntamenti in programma tra convegni, workshop e mostre, con un focus sulle tecnologie che stanno trasformando il lavoro negli allevamenti, dall'intelligenza artificiale alla gestione delle attività produttive. Al centro anche il benessere animale, il ricambio generazionale e il ruolo delle donne nelle aziende agricole.

Roberto Biloni, Presidente CremonaFiere: "Una delle cose principali che possiamo notare è la fluenza di giovani. Questa passione che questi giovani hanno per il settore dell'agricoltura li porta oggi in fiera ma anche i prossimi giorni. E questa è una caratteristica anche che dove sono le nuove tecnologie devo dire che attirano anche chi oggi sta studiando e quindi un approccio innovativo rispetto a donne di agricoltura diversa".

La mostra zootecnica propone un'edizione a tema rock che mette gli animali al centro della scena, con 600 capi da oltre cento allevamenti, 70 esemplari esteri, il concorso per giovani conduttori Next Generation e l'Asta Internazionale del 27 novembre.

Pietro Cerri, Allevatore: "Abbiamo scelto la tematica rock per questo evento. Vogliamo dare da qui in avanti una tematica per ogni anno, una tematica che si allontana anche dal nostro settore specifico proprio per dare un'impronta ai concorsi. Quest'anno abbiamo scelto rock perché sul ring sfilano le rock star dei nostri allevamenti. La manifestazione si svolge in un territorio strategico per il comparto: la Lombardia produce circa il 70% del latte italiano mentre la sola provincia di Cremona ha superato nel 2025 quota 1,3 milioni di tonnellate".

La manifestazione si svolge in un territorio strategico per il comparto: la Lombardia produce circa il 70% del latte italiano, mentre la sola provincia di Cremona ha superato nel 2025 quota 1,3 milioni di tonnellate.

Un incontro, quello tenutosi a Cremona, che punta a coniugare tradizione, innovazione e competitività. Le Fiere Zootecniche Internazionali proseguiranno fino al 28 novembre.