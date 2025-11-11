ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Fieracavalli, Inagurata ArenaFISE 2025

Roma, 11 nov. (askanews) - Con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro anche il padiglione 11 di Fieracavalli, la nuovissima ArenaFISE è stata inaugurata. Via ufficiale, dunque, a tutte le attività in un'area "total green" con un allestimento ecosostenibile.

A tagliare il nastro sul palco di ArenaFISE, è stato il Presidente federale Marco Di Paola, accompagnato del Vicepresidente Ettore Artioli, dalla Consigliera Grazia Basano Rebagliati e, in rappresentanza dei Comitati Regionali, dal Presidente del C.R. Fise Emilia Romagna, Davide Zanghi Dalle Olle.

Il ricchissimo palinsesto sportivo ospita quattro giornate di grande sport.

