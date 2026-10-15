Fiera tech di Tokyo, è l'era della physical AI

Tokyo, 15 ott. (askanews) - Dalle curiosità alle macchine che cambieranno il futuro del lavoro, la Phisical AI quest'anno è il cuore dell'annuale appuntamento dedicato alla tecnologia in Giappone, (il Ceatec) L'evento che si svolge al Makuhari Messe, alle porte di Tokyo, è una vetrina per umanoidi di cui vengono mostrate le potenzialità, a partire dalla coordinazione, come per questo robot ballerino.

Ci sono robot di logistica, manutenzione e assemblaggio governati dall'intelligenza artificiale, come questo di CP AI Robotics che è in grado di riconoscere i diversi articoli in un negozio e rifornire gli scaffali quando necessario in totale autonomia. Alla questione su come si concilia questo col costo sociale di un lavoro che non verrà più eseguito da un umano, l'azienda creatrice risponde così:

"Progettiamo il nostro robot per lavorare con gli esseri umani e più che altro come complemento ad un eventuale carenza di manodopera. In questo modo, l'essere umano può occuparsi maggiormente della comunicazione con il cliente, mentre noi ci occupiamo del lavoro manuale o delle attività più noiose".