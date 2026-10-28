ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Fiera Milano lancia Bit Young, il turismo che guarda ai giovani

Milano, 27 ott. (askanews) - Sono i giovani a indicare la direzione del turismo che verrà. Cambiano il modo di scegliere le destinazioni, cercano esperienze sempre più personali e utilizzano nuovi strumenti per progettare e raccontare i propri viaggi. Allo stesso tempo, sono i professionisti che entreranno in una filiera chiamata a evolvere rapidamente. È da questa doppia prospettiva che prende il via Bit Young, il nuovo progetto di Bit - Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano e in programma dal 9 all'11 febbraio 2027, pensato per creare un punto d'incontro tra le nuove generazioni e l'industria del turismo. Il percorso è iniziato oggi con i primi laboratori dedicati agli studenti, che si sono tenuti all'Università Cattolica del Sacro Cuore con la collaborazione del CENVI - Centro di Ricerca sulla Cultura e Narrazione del Viaggio. Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano, ha presentato Bit Young ad askanews.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi