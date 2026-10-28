Fiera Milano lancia Bit Young, il turismo che guarda ai giovani

Milano, 27 ott. (askanews) - Sono i giovani a indicare la direzione del turismo che verrà. Cambiano il modo di scegliere le destinazioni, cercano esperienze sempre più personali e utilizzano nuovi strumenti per progettare e raccontare i propri viaggi. Allo stesso tempo, sono i professionisti che entreranno in una filiera chiamata a evolvere rapidamente. È da questa doppia prospettiva che prende il via Bit Young, il nuovo progetto di Bit - Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano e in programma dal 9 all'11 febbraio 2027, pensato per creare un punto d'incontro tra le nuove generazioni e l'industria del turismo. Il percorso è iniziato oggi con i primi laboratori dedicati agli studenti, che si sono tenuti all'Università Cattolica del Sacro Cuore con la collaborazione del CENVI - Centro di Ricerca sulla Cultura e Narrazione del Viaggio. Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano, ha presentato Bit Young ad askanews.