ULTIME NOTIZIE 22 GIUGNO 2026

Fidanza: "Polemicha Meloni-Trump chiusa, superare diatribe"

Milano, 22 giu. (askanews) - "Riteniamo che queste diatribe debbano essere superate, e non a caso Giorgia Meloni ha dichiarato chiusa questa polemica col Presidente Trump. Non risponderà più a questo tipo di critiche e non parteciperà a più a questo dibattito perché la nostra stella polare è tenere insieme l'interesse nazionale, e lo stiamo facendo in maniera molto determinata, con l'unità dell'Occidente". Lo ha detto Carlo Fidanza, europarlamentare per Fratelli d'Italia a margine dell'Assemblea Annuale dei Soci dell'American Chamber of Commerce in Italy, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" a Milano commentando lo scontro a distanza e lo scambio di accuse tra la premier italiana e il presidente Usa.

"È una polemica che il presidente Meloni ha dichiarato chiusa e per noi è chiusa. Ci saranno nei prossimi giorni, importanti momenti di celebrazione per una festa importante per gli Stati Uniti, i 250 anni della loro fondazione. Ci saranno momenti in Italia e negli Stati Uniti, penso al Veliero Vespucci che è un orgoglio nazionale che è in navigazione per New York dove participerà alla parata navale. Quindi andiamo avanti cercando di dare risposte a quello che è l'interscambio che non è mai venuto meno, che anzi si è riafforzato. I dati di questi giorni ci dicono che l'Italia è diventato il quarto paese esportatore nel mondo, superando in maniera stabile il Giappone, e questo è avvenuto proprio grazie all'interscambio commerciale con gli Stati Uniti, nonostante i dazi che secondo molti avrebbero dovuto affossare il nostro commercio internazionale. Questo è un dato molto positivo che deriva anche dagli investimenti importanti del governo e quindi andiamo avanti in questa direzione" ha aggiuntio Fidanza.

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