ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Ficarra: "L'urologo non è solo il medico del maschio adulto"

Sorrento, 7 nov. (askanews) - "L'urologo è prevalentemente considerato il medico del maschio ed ovviamente ci sono problemi che possono riguardare tutte le fasce di età. Se parliamo del maschio adulto, noi consigliamo soprattutto una valutazione urologica a partire dai 50 anni. Questa valutazione però può anche essere fatta più precocemente, per esempio a 45 anni, in chi sa di aver avuto problemi in famiglia, per esempio col tumore di prostata. Ovviamente la valutazione dell'urologo non è soltanto finalizzata al tumore di prostata, ma a tutta la salute maschile.

" Un altro aspetto a cui teniamo molto è quello della prevenzione. La prevenzione non è soltanto fare gli esami del sangue a 50 anni, ma prevenire è anche cercare di avere uno stile di vita adeguato, bere, idratarsi adeguatamente, non fumare; perché molte delle patologie urologiche, neoplastiche, dipendono e derivano dal fumo di sigaretta. Quindi credo che anche l'incontro con l'urologo possa essere un buon modo per cominciare anche ad occuparsi al meglio della propria vita e del proprio stile di vita.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi