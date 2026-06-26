Fibra ultraveloce: ricerca e innovazione nel comune di Lambrugo

Lambrugo, 26 giu. (askanews) - Dalla ricerca sulle particelle elementari ai telescopi, passando per medicina nucleare, fusione e tecnologie spaziali. Questi alcuni settori in cui opera Nuclear Instruments, azienda italiana ad alta specializzazione tecnologica che ha scelto di svilupparsi a Lambrugo, in provincia di Como.

Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità di una connessione in fibra ottica affidabile. Abbiamo chiesto a Davide Bianchi, Software Developer di Nuclear Instruments, quale ruolo ha oggi la connettività nello sviluppo delle attività aziendali: "Per noi è fondamentale avere una connessione veloce e affidabile, in quanto distribuiamo software a tantissimi centri di ricerca a livello internazionale. Offriamo diversi servizi, tra cui portali di supporto, sistemi per scaricare i nostri software e firmware e anche sistemi per compilare in remoto software scritti dai clienti".

L'attività dell'azienda richiede la gestione continua di grandi quantità di dati. La rete FTTH di Open Fiber consente connessioni in fibra ottica con velocità fino a 10 Gigabit al secondo.

"E' fondamentale la connessione veloce in fibra, in quanto ci permette di tenere l'azienda in un paese piccolo come Lambrugo, ma allo stesso tempo rimaniamo connessi con i più grandi centri di ricerca a livello mondiale in maniera veloce e istantanea" ha proseguito Bianchi.

Open Fiber, nel Comune di Lambrugo, raggiunge oltre il 95% delle unità immobiliari. Questo può offrire importanti opportunità alle imprese locali e al sistema economico del territorio nei prossimi anni.

"La fibra ottica è un elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese, perché permette alle aziende di essere competitive con le altre in giro per il mondo, quindi di avere scambio di dati e informazioni a una velocità in tempo reale. Questo permette loro di utilizzare l'intelligenza artificiale e informazioni presenti in cloud" ha aggiunto Alessandro Lotito, responsabile B2B Nord Ovest di Open Fiber.

Il caso di Nuclear Instruments mostra come una connessione ultraveloce e affidabile possa sostenere attività di ricerca e sviluppo ad altissimo contenuto tecnologico, favorendo crescita di competenze e progetti capaci di competere sui mercati internazionali, mantenendo un forte legame col territorio.