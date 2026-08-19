FiberCop: piano per una rete nazionale di oltre 100 edge data center

Roma, 19 ago. (askanews) - FiberCop ha annunciato la realizzazione di un'infrastruttura nazionale basata su oltre 100 edge data center distribuiti in tutto il Paese. Attraverso la trasformazione delle proprie centrali di telecomunicazioni in hub digitali avanzati, FiberCop vuole mettere a disposizione dei propri operatori clienti una piattaforma distribuita a supporto dello sviluppo di servizi innovativi per territori, imprese e pubbliche amministrazioni. In particolare, è già attivo il primo edge data center a Roma. Nuovi siti sono previsti a Torino, Genova, Bologna, Napoli e Palermo.

Il progetto, spiegano dal gruppo, segna un'evoluzione del modello infrastrutturale di FiberCop: le centrali - già cuore della rete di accesso - diventano nodi strategici in grado di integrare connettività, capacità di calcolo e gestione dei dati, nell'ottica di dare vita a un'architettura edge distribuita su scala nazionale, trasformando la propria infrastruttura di rete in una piattaforma tecnologica abilitante, per rendere disponibili anche servizi digitali avanzati, mia di prossimità, anche per rendere possibile l'impiego diffuso dell'intelligenza artificiale sul territorio.

Il progetto per gli edge data center si inserisce nel più ampio piano di evoluzione tecnologica delle centrali di FiberCop che prevede lo spegnimento delle centrali tradizionali in rame e la progressiva transizione verso infrastrutture in fibra.