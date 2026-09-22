FiberCop apre le porte ai giovani talenti

Roma, 22 set. (askanews) - Rome Future Week è tornata a Roma, con centinaia di eventi su lavoro e innovazione fino a domenica 27 settembre. Tra gli eventi il Talent Day di FiberCop, per conoscere da vicino l'azienda della rete digitale italiana. A spiegare l'iniziativa è Katiuscha Gabriele, responsabile della FiberCop Academy.

"FiberCop offre a giovani diplomati e laureati delle opportunità di lavoro molto interessanti. Prima di tutto, si entra in azienda e si ha un percorso di onboarding che fa loro capire dove sono finiti. Abbiamo un'azienda molto grande, abbiamo oltre 17.000 dipendenti con tante funzioni, e la FiberCop Academy nasce proprio per dar loro una vista completa. Quindi, dalla formazione sulla sicurezza, che è la prima che viene fatta, fino a una formazione più specifica e tecnica trasversale su quelle che sono le attività lavorative che dovranno fare.

Formazione on the job, quindi insieme ad altre persone esperte, e formazione in aula su attività trasversali e anche su tutte quelle che sono le competenze soft che poi aiutano molto a crescere nel mondo del lavoro".

Un percorso che accompagna i nuovi assunti passo dopo passo, dalla sicurezza alle competenze tecniche. Alla Rome Future Week, FiberCop si racconta ai giovani talenti.

"Abbiamo voluto partecipare a Rome Future Week perché riteniamo che sia un evento importante per la città di Roma e una bella vetrina per la nostra azienda. Abbiamo focalizzato l'evento sul far conoscere ai giovani quelle che sono le attività di FiberCop. Pochi conoscono questo nome e non sanno quanto è importante questa azienda per il Paese. FiberCop è l'azienda che ha un'infrastruttura digitale più importante del Paese e stiamo lavorando moltissimo sull'innovazione e sulle persone. L'obiettivo di oggi è far sì che gli studenti e le studentesse conoscano quelle che sono le nostre attività e i nostri e le nostre persone per comprendere al meglio quelli che sono i lavori di cui abbiamo bisogno e i lavori del futuro".