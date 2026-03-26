ULTIME NOTIZIE 26 MARZO 2026

Fi, S.Craxi: Marina non ha mai messo in discussione leadership Tajani

Roma, 26 mar. (askanews) - "Assolutamente no, Marina non ha mai messo in discussione la leadership di Tajani". Lo ha detto la neo presidente dei senatori di Fi, Stefania Craxi, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama dopo l'assemblea del gruppo che l'ha eletta per acclamazione.

"Io non ho sentito Marina, nutro verso di lei lo stesso affetto e la stessa stima che nutrivano i nostri genitori l'uno con l'altro", ha aggiunto.

Quanto al rinnovamento chiesto dalla figlia del Cavaliere, Craxi ha osservato: "Non sono un'appassionata giovanilista, non sono appassionata di quote, penso siano importanti le quote grigie e che serva sia l'esperienza degli anziani che la volontà di conquista dei più giovani".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi