Fi, Pascale: se Tajani è così forte metta suo cognome nel simbolo

Roma, 23 mar. (askanews) - "Io sono molto dispiaciuta nel ricordo di Silvio Berlusconi, oggi non è una giornata felice, a me dispiace perché nel simbolo di Forza Italia c'è scritto Berlusconi Presidente e quel cognome o si onora e si rispetta o si mette il cognome che rappresenta quel partito, quindi se Tajani è così forte ed è stato così bravo a fare il tesseramento, che Berlusconi non amava, ci mettesse il suo cognome e vediamo quanti voti prende ancora Forza Italia, auguri, io mi sento orfana di partito, in Forza Italia mi rappresenta una parte minoritaria. Sono grata del lavoro che ha fatto Giorgio Mulè, Berlusconi sarebbe orgoglioso".

Così Francesca Pascale, portavoce del comitato "Chi accusa non giudica" e presidente dell'Associazione "I Colori della Libertà" parlando dopo l'esito del referendum sulla Giustizia.