Fi, Occhiuto: rispetto per M. Berlusconi, ma non agisco sotto dettatura

Milano, 8 ott. (askanews) - "Ho veramente rispetto per Marina Berlusconi, ma quello che faccio lo faccio perché lo penso". Lo ha detto Roberto Occhiuto, vice segretario di Forza Italia, arrivando a Milano per presentare il suo ultimo libro, in risposta alla domanda se incontrerà in questi giorni Marina Berlusconi.

"Io sono fra quelli che incontrano di meno Marina Berlusconi, credo di aver dimostrato il coraggio di dire le cose e quando dico che nel paese bisogna avere il coraggio di fare le cose senza dettatura non immagino che la mia attività nel partito debba essere sotto sotto dettatura di qualcuno. Ho grande rispetto di Marina Berlusconi che rappresenta un riferimento culturale importantissimo per noi perché porta il nome del fondatore di Forza Italia e peraltro assomiglia moltissimo al padre, ma quello che faccio lo faccio perché lo penso", ha spiegato.