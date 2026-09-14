ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Festivaletteratura, l'edizione dei 30 anni chiude con 71mila presenze

Mantova, 14 set. (askanews) - È il festival letterario italiano più longevo e, ogni anno, continua a raccogliere pubblico e lettori. Si è chiusa la 30esima edizione del Festivaletteratura di Mantova e abbiamo chiesto agli organizzatori di tracciare un primo bilancio. "Dopo la partenza che è stata non facilissima per via della pioggia - ha detto ad askanews Alessandro Della Casa, della segreteria del festival - il sole ci ha confortato e ci ha spinto ad arrivare fino alla fine. Siamo stati ovviamente gratificati da una grande presenza del pubblico che anche quest'anno si è attestata a 71mila presenze. Pubblico che ha di fatto gradito tutte le proposte che abbiamo fatto: i grandi nomi internazionali, ma anche le proposte più particolari o di ricerca, penso per esempio al percorso che abbiamo dedicato a Ippolito Nievo, penso anche alle lezioni che abbiamo tenuto al Politecnico, con grandi esperti di vari settori che si sono messi insieme alle persone a confrontarsi su temi difficili".

Nei diversi luoghi della città sono intervenuti oltre 300 tra autrici e autori in 360 eventi, con nomi internazionali come Amitav Ghosh, Siri Hustvedt o Emmanuel Carrère, ma anche tanti protagonisti della scena italiana e proposte musicali o di spettacolo. Anche se il punto di forza del festival mantovano sembra proprio continuare a essere quello da cui tutto è partito: ossia la qualità dell'incontro con gli autori.

"Questo - ha aggiunto l'organizzatore - è sempre quello che abbiamo cercato di fare, fin dalla prima edizione, portando appunto gli incontri in piazza, prima non si faceva, a 30 anni di distanza, chiaramente le formule sono anche diverse, quindi rispetto magari agli incontri di frontali, ascolto con scrittori o conversazioni tra autori, abbiamo affiancato anche tante formule diverse dove le persone hanno un contatto ancora più diretto con gli autori ci si confronta su temi anche spinosi o di attualità".

Archiviata la 30esima edizione, la domanda è inevitabile: è i prossimi 30 anni? "Chi lo sa, cercheremo, con la tenacia e a fantasia che ci contraddistingue, di andare avanti cercare formule nuove - ci ha risposto Della Casa - che si affiancano a quelle già sperimentate per tenere un festival sempre nuovo, sempre divertente per il pubblico e sempre molto partecipato".

Intanto sono già certe le date del prossimo Festivaletteratura, diventato ormai qualcosa che è parte della vita della città, dai volontari all'utilizzo degli spazi urbani: la 31esima edizione si terrà dal'8 al 12 settembre 2027.

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