Festival Toronto, "Tre ciotole" da Murgia e "Primavera" di Michieletto

Roma, 5 ago. (askanews) - Ci sarà tanto cinema italiano al prossimo festival di Venezia, con 5 film in concorso, ma al Toronto Film Festival, che prenderà via il 4 settembre mentre la Mostra è ancora in corso, verranno presentati due film italiani molto attesi.

Il primo è "Tre ciotole", tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia, interpretato da Alba Rohrwacher e Elio Germano e diretto da Isabel Coixet. La storia parte dalla separazione tra Marta e Antonio: lei si chiude in sé stessa, improvvisamente perde l'appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, invece, si butta sul lavoro. Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte. Il film tratto dal libro della Murgia sarà nei cinema italiani il 9 ottobre.

Arriverà nei cinema il 25 dicembre invece "Primavera" di Damiano Michieletto, film liberamente tratto dal romanzo "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa che sarà a Toronto ed è già stato venduto in venti Paesi in tutto il mondo. Il celebre regista d'Opera dirige Tecla Insolia e Michele Riondino in una storia ambientata nei primi del Settecento, nell'Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio di Venezia dove le orfane più brillanti vengono avviate allo studio della musica. La protagonista, Cecilia, ha vent'anni, è una straordinaria violinista ma può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Ma tutto cambia quando arriva il nuovo insegnante di violino: Antonio Vivaldi.