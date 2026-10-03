Festival Podcasting: RaiPlaySound anche in video con "Io ero un milanese"

Milano, 3 ott. (askanews) - Il podcast che diventa serie tv è il sogno di ogni podcaster dice Andrea Borgnino, giornalista e conduttore di RaiPlaySound: un sogno che si realizza con la fiction tratta dal podcast "Io ero un milanese" che annuncia al Festival del Podcasting di Milano.

"Per un'azienda multimediale come la Rai che fa radio, tv e podcast il sogno è trovare un prodotto editoriale che parte dal podcast e diventa qualcos'altro; un sogno condiviso, credo, da tutti quelli che stanno seguendo il festival del Podcasting" dice Borgnino. "Mi piace annunciare che uno dei podcast più famosi di RaiPlaySound che è "Io ero un milanese" di Mauro Pescio, che racconta questa saga in 14 puntate di un rapinatore di banche, diventerà a gennaio una fiction televisiva: 8 puntate su RaiUno da 45 minuti, che realizzano il sogno del podcast: trovare una storia, svilupparla in audio, creare empatia con chi ascolta ma provare a vedere se la stessa storia regge il passaggio nel mondo del media più classico, la tv e il cinema. Per noi è una grandissima gioia e anche in fondo per tutto il mercato del podcast italiano: perché è la prima volta che un podcast italiano, prodotto in Italia, diventa una fiction seriale: vediamo come va".