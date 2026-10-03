Festival Podcasting: Mazzanti, "in un'agenzia di stampa serve all'analisi"

Milano, 3 ott. (askanews) - Askanews è presente al Festival del Podcasting di Milano come media partner, e il direttore editoriale Paolo Mazzanti sottolinea l'utilità del podcast anche per una fonte primaria come l'agenzia di stampa: "serve a dare profondità. L'agenzia di stampa fornisce notizie, è una fonte primaria, uno strumento informativo che ha l'obbligo di verificare le notizie quando si generano. In questo l'agenzia di stampa è una certificazione delle informazioni, ma si tratta di informazioni primarie, basiche. Attraverso il podcast un'agenzia di stampa può ampliare lo spettro della sua attività fornendo interpretazioni, interviste, visioni del mondo e lo può fare con uno strumento estremamente versatile, perché il podcast è elastico, si può adeguare alle esigenze del contenuto e del momento. Può adattarsi insomma alle esigenze informative".

D'altra parte questo strumento così flessibile ha anche, sottolinea Mazzanti, un ruolo di informazione affidabile: "nel mondo estremamente libero di Internet a volte poco responsabile il ruolo dei podcast realizzati da giornalisti ha un vantaggio in più, perché i giornalisti per deontologia sono tenuti alla veridicità dei fatti e in questo possono essere un antidoto alla disinformazione e alle fake news".