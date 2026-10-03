ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2026

Festival Podcasting: Lorenzo Dardano, "l'importanza della voce"

Milano, 3 ott. (askanews) - Lorenzo Dardano, podcaster e speaker radiofonico di lusso prima a Radio Freccia ora a RTL 102.5, al Festival del Podcasting di Milano ha tenuto un seminario illuminante sull'uso della voce.

Prima di tutto, ha spiegato, bisogna "essere coinvolgenti e comprensibili, il microfono consente di amplificare quello che abbiamo dentro, ma se di base non siamo sufficientemente chiari il rischio è di risultare stancanti, monotematici. Questo è un lavoro da fare prima di mettersi davanti al microfono".

Colore, voce, volume,ritmo sono gli elementi "del paraverbale, tutto quello che sta fra il contenuto e il non verbale come la gestualità. È il come parliamo, la capacità di modulare toni, colori, interpretazione e ritmo, che abbiamo dentro ma tante volte ci siamo un po' dimenticati perché facciamo un altro mestiere o non siamo capaci a parlare in pubblico; invece scoprendoli dentro di noi e dosandoli nel modo giusto, quello che abbiamo da dire risulterà davvero coinvolgente per il nostro pubblico".

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