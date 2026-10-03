Festival Podcasting: il Premio Emergenti a "Arte Scorretta" da Torino

Milano, 3 ott. (askanews) - Entusiasti ed esuberanti i vincitori del premio Podcast Emergente di MediaKey al Festival del Podcasting a Milano: sono Serena Gerli, Marco Previato, Niccolò Nettis e AlessandrO Bena con "Arte Scorretta", da Torino con amore e scorrettezza, tanti pensieri sul cinema e l'arte: "nasce con la volontà di parlare con passione di ciò che amiamo, siamo abbastanza senza peli sulla lingua, vogliamo ampliarlo dal cinema al teatro e alla musica".

Il premio per il miglior Branded Podcast invece è andato a "Dolomiti Sound Stories" prodotto da Vois e Dolomiti Supersky.