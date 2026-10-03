Festival Podcasting: il premio del Sole24ore a "A chi interessa"

Milano, 3 ott. (askanews) - Al Festival del Podcasting di Milano, è andato a Maria Vittoria Sparano al Festival del Podcasting il premio POD24 del Sole24 Ore per il miglior podcast indipendente di reportage e di inchiesta. La storia del capitano di corvetta Natale De Grazia morto in circostanze misteriose e sospette.

"Il podcast si intitola "A chi interessa" e racconta la storia della scomparsa del capitano Natale De Grazia, morto mentre stava conducendo delle indagini su presunti affondamenti di navi, cariche di rifiuti radioattivi" spiega Sparano. "Trova la morte alla fine di un viaggio dopo cui probabilmente le cose sarebbero cambiate e non sappiamo come sia morto. Aveva 38 anni, era in perfetta salute. Ho voluto raccontare questa storia che non è solo italiana ma mediterranea e ambientale. Natale De Grazia era un uomo di Stato e teneva alla tutela dell'ambiente e del mare; da quello che lui ci ha lasciato potremmo cercare di apprendere per fare la nostra parte".

Menzione speciale invece a "Noi restiamo qui, giovani storie montanare"; un audio documentario di Marco Romano e Sara Sartori, progetto del Museo Etnografico Trentino di San Michele all'Adige.