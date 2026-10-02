Festival Podcasting, Ester Memeo: il pubblico vuole competenza e calore

Milano, 2 ott. (askanews) - Al Festival del Podcasting 2026 a Rho Milano Fiera, la direttrice artistica Ester Memeo, fondatrice di Podstar e tra le prime Podcast Producer italiane in attività, ci racconta come si fa a mettere un podcast sul mercato ma avverte: la qualità cruciale è sempre la passione unità alla capacità di comunicare.

Come si mettono insieme il cuore, la passione che serve per fare i podcast e per catturare il pubblico e la necessità di monetizzare questi prodotti?

"Allora, è la domanda delle domande, perché i modelli di business sono nel podcasting, è una delle cose su cui ci si concentra di più perché ovviamente rendere sostenibile un progetto editoriale. Dove c'è tanta passione, sì, ma è sempre difficile però oggi devo dire che c'è anche l'interesse da parte della industria del podcasting a far sì che il podcast possa trovare anche le sue leve di monetizzazione sicuramente è più facile per chi per esempio usa il podcast tanto come strumento di branding perché in quel caso la monetizzazione la possiamo definire indiretta cioè attraverso il podcast in realtà le aziende o i brand hanno un ritorno più diretto sulla loro attività, loro business quindi c'è una monetizzazione che non è forse così immediata poi invece per chi è un talent, per chi invece fa questo proprio di mestiere allora il podcast stesso diventa il prodotto. La sostanza è che ci deve essere una community. La community ad oggi è il cuore di chi può sostenere un proprio progetto anche indipendente, perché no? Ce ne sono tanti di podcaster che sono partiti in sordina, ma grazie al fatto che hanno costruito attorno a loro una bella community, oggi possono usare il podcast come proprio lavoro".

Ma qual è la qualità fondamentale per un podcaster? "Un'ottima preparazione dal punto di vista dei contenuti; ora che siamo nel periodo dell'intelligenza artificiale, le persone non vogliono più ascoltare sulle informazioni e basta, perché sono anche facilmente reperibili. Quello che serve oggi è una qualità nella ricerca, nell'esposizione, nel saper raccontare le cose, perché anche quella è una competenza. Non siamo tutti speaker, questo è vero. Però le persone cercano una voce umana, cercano qualcuno che gli sappia spiegare, usando anche un filtro umano, dando delle informazioni che si possono trovare ma più esperienziali. Oggi che c'è tantissima offerta chi vince è sempre chi riesce ad agganciare un pubblico anche con la propria modalità di comunicazione".