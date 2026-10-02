Festival Podcasting, Banca Investis: perché il podcast serve alle imprese

Milano, 2 ott. (askanews) - Il podcast come strumento per le aziende, per fidelizzare la clientela e anche trasmettere i valori di impresa: lo sottolinea al Festival del Podcasting una delle oratrici, Isabella Matera, responsabile comunicazione di Banca Investis.

"Per un'azienda come Banca Investis lo strumento podcast è fondamentale perché racconta i valori del brand, racconta il posizionamento, racconta i prodotti, quindi può essere valoriale e può essere tecnico. Ed è anche uno strumento che grazie al tempo riesce a creare conversazione, affezione alla marca e quindi anche una grande familiarità. Il podcast è uno dei media su cui registriamo il maggior trust con l'audience e quindi la fiducia si muove anche attraverso questo racconto e questa narrativa" spiega Matera".

"Noi facciamo branded podcast. Abbiamo iniziato raccontando la finanza attraverso la lente del cinema. Abbiamo attraversato i temi più tecnici con uno spin off di "Long Run" by Actually, quindi abbiamo lavorato con diversi editori. L'ultimo podcast è "Lampi": sono le storie del momento giusto, perché il momento giusto è importante in finanza quanto nella vita. E adesso continuiamo con la seconda stagione di "Lampi," con delle storie di passaggio generazionale. Quando il momento giusto arriva nelle aziende" parla appunto di eredità e di cambiamento."