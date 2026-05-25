ULTIME NOTIZIE 25 MAGGIO 2026

Festival Lavoro, Ricciardiello: futuro è consulenza integrata

Roma, 25 mag. (askanews) - "Il mercato ci chiede professionisti che sappiano tenere insieme mondi che fino a ieri si parlavano poco: normativa del lavoro, intelligenza artificiale, politiche attive, incentivi all'assunzione, formazione finanziata." Lo ha dichiarato Andrea Ricciardiello, Direttore Generale di Time Vision Group, intervenendo al Festival del Lavoro 2026, presso il centro congressi La Nuvola di Roma.

Tre giorni di networking nazionale ad altissima intensità con imprese e studi professionali provenienti da tutta Italia durante i quali lo stand di Time Vision ha registrato un'affluenza significativa, confermando l'interesse crescente del mercato nazionale per il modello integrato di consulenza portato dal Gruppo.

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