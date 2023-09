Festival di Film di Villa Medici 2023, 12 pellicole in competizione

Roma, 13 set. (askanews) - Nell'ambito della terza edizione del Festival di Film di Villa Medici, che si terrà a Roma da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023, saranno presentati dodici film in competizione internazionale. Tra queste produzioni, di tutte le durate e i generi, anche 2 film presentati in prima mondiale e 10 in prima italiana. Parallelamente ai dodici film della competizione internazionale, nella sezione Focus saranno presentati alcuni film fuori concorso con carta bianca da parte dei membri della giuria. Infine, cinque proiezioni all'aperto sul Piazzale di Villa Medici, scandiranno le serate del festival.