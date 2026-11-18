Roma, 18 nov. (askanews) - Per il direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla i valori americani "sono ancora oggi principi validissimi".

"Siamo alla quinta edizione, il Festival della Cultura Americana quest'anno ha come titolo "Dal 1776 a oggi: 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza. Tutto è iniziato a Boston", quindi 250 anni in cui quei valori che furono sanciti a Filadelfia, i valori della libertà, dell'uguaglianza, del diritto alla felicità hanno poi trovato sede e allocazioni nelle moderne democrazie, nelle costituzioni e ancora oggi sono principi validissimi", dice Sgalla.

Nel pomeriggio due grandi eventi: "Indipendenza come tema poetico. Metamorfosi di un'idea nella letteratura americana" e "Tutto è iniziato a Boston: scienza, innovazione e indipendenza americana". Oggi il Centro Studi Americani ospiterà anche per il secondo anno l'American Book Corner - Piccola fiera del libro e dell'editoria a stelle e strisce. Sarà inoltre l'occasione per un incontro del Bright Lights Bookclub, vastissimo club del libro con oltre duemila iscritti. La biblioteca del Centro si trasforma in una piccola fiera dedicata alla letteratura e alla saggistica statunitense. Il festival vede askanews tra i mediapartner.