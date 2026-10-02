ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Festival del Podcasting, Federico Basso: "la comicità senza gesti"

Milano, 2 ott. (askanews) - Ospite del Festival del Podcasting e di un talk con Alessio Viola, per "Bonus Track" di SkyTg25, spinoff della rubrica di SkyTg24, il comico Federico Basso spiega "è la mia prima volta al Festival ma non sarà sicuramente l'ultima, voglio partecipare anche alle prossime edizioni".

Comu funziona fare il comico in podcast senza la gestualità? "Funziona in modo diverso, ma anche piacevole per chi come me ha un umorismo di scrittura: è facilitato, perché non avendo un umorismo molto fisico il mezzo si presta benissimo".

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