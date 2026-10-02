Festival del Podcasting, a Milano dieci anni di storie e nuove voci

Milano, 2 ott. (askanews) - Dieci edizioni di "Festival del Podcasting" e un pubblico che in Italia continua a crescere. Podcaster, autori, editori, piattaforme e aziende si ritrovano per due giorni a Cascina Triulza, nel cuore del MIND di Milano, per fare il punto su un settore ormai entrato nelle abitudini degli italiani. E che continua a trasformarsi, tra nuovi linguaggi, videopodcast e intelligenza artificiale.

In un mondo in cui anche l'intelligenza artificiale può produrre contenuti, a fare la differenza resta la capacità di raccontare. Come ha sottolineato Ester Memeo, direttrice artistica del Festival del Podcasting e fondatrice di Podstar: "Quello che serve oggi è una qualità nella ricerca, nell'esposizione, nel saper raccontare le cose, perché anche quella è una competenza, cioè non siamo tutti speaker, questo è vero. Però le persone cercano una voce umana, cercano qualcuno che gli sappia spiegare usando anche un filtro umano nel rendere magari delle informazioni che si possono trovare ma più esperienziali."

Secondo una nuova ricerca commissionata da Audible e presentata al Festival, gli italiani che hanno ascoltato almeno un podcast negli ultimi dodici mesi sono arrivati a 18 milioni e mezzo, mezzo milione in più in un anno e circa l'80% in più rispetto al 2018. Un ascolto che avviene soprattutto a casa e spesso mentre si fa altro, adattandosi perfettamente a uno stile di vita sempre più multitasking. Ma cambiano anche interessi e formati, come ha spiegato Giorgio Pedrazzini di NielsenIQ: "Per i temi più interessanti sicuramente abbiamo un tema di approfondimento con news, reportage. Piace in realtà anche il mondo crime e poi, un po' più in prospettiva futura, abbiamo visto che c'è interesse per tutto quello che riguarda spin-off o prequel e sequel delle grandi storie. Qui c'è proprio un buon terreno fertile per andare a costruire qualche cosa che sia non tanto oggi ma domani."

E proprio alcuni di questi filoni trovano spazio nel programma del Festival: sabato, per esempio, un panel dedicato al crime, dalla scrittura e le fonti fino alle responsabilità editoriali e al rischio di spettacolarizzazione, accanto a incontri su scrittura, community, monetizzazione e nuovi talenti.