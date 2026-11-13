Festival Cultura Americana e 250 anni Dichiarazione Indipendenza

Roma, 13 nov. (askanews) - "250 anni dalla Dichiarazione d'Indipendenza. E' il titolo della quinta edizione del Festival della Cultura Americana. Un momento per riflettere, ripensare una data che ha segnato la nascita delle democrazie occidentali, i principi di libertà, uguaglianza, affermati allora sono stati i capisaldi di quelle che sono oggi le nostre vite quotidiane e le nostre democrazie. Serve un Festival per rinsaldare i rapporti di amicizia con l'America, serve un Festival per ragionare e discutere di temi storici ma che sono molto attuali. Infatti in questi 8 giorni affronteremo non solo aspetti legati alle politiche transatlantiche e alla geopolitica ma anche temi legati all'innovazione, alla scienza, ai contributi italiani e americani per far avanzare questo mondo occidentale. Ma avremo anche momenti di poesia, di musica, di cinema e tutte le mattine saranno dedicate agli studenti. Oltre 30 eventi, 11 sedi universitarie dove celebreremo momenti di studio e approfondimento, 8 main sponsor: anche se con il quinto anno siamo ancora alle scuole elementari credo che questa edizione segni già un successo di questo Festival".

Lo dichiara ad askanews il Direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, presentando le attività e il programma della quinta edizione del Festival della Cultura Americana, in programma fino al 20 novembre.