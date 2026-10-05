Festival "Collega-Menti", oltre 70 eventi per suggerire nuovi "equilibri"

Udine, 5 ott. (askanews) - "Siamo molto soddisfatti dell'edizione di quest'anno, la quarta, del Festival 'Collega-Menti'. Presenze sicuramente in crescita, penso 5.000 abbondanti, abbiamo avuto una novantina di ospiti, una settantina di eventi, oltre ai laboratori, che sono una delle nostre caratteristiche, che ci permette di mettere direttamente in contatto il pubblico con quello che facciamo, quindi 'mettere le mani'". Lo ha detto il Rettore dell'Università di Udine, il prof. Angelo Montanari, al termine del Festival "Collega-Menti", svoltosi dal 2 al 4 ottobre (curatrice scientifica Barbara Gallavotti).

"Abbiamo avuto anche alcune novità che ci hanno dato molta soddisfazione. Abbiamo fatto un lancio nazionale del Festival, con riscontri molto positivi, abbiamo non più solo Udine tra le sedi, ma anche Pordenone, Gorizia e Gemona, una scelta che continueremo a mantenere anche negli anni a venire", ha aggiunto.

"Il tema scelto, 'equilibri', secondo me intercetta proprio la sensibilità contemporanea. Siamo davanti a situazioni di disequilibrio, dalla vita personale alla geopolitica, e con una serie di incontri - anche eventi teatrali, concerti, iniziative con le scolaresche - abbiamo cercato di toccare un po' tutti gli aspetti di questi disequilibri, per cercare di suggerire nuovi equilibri, che non possono essere semplicemente il ritorno a quelli precedenti, ma il tentativo di trovarne di nuovi", ha concluso Montanari.