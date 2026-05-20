Festival Cannes, la giuria lascia le impronte sul "Chemin des étoiles"

Milano, 20 mag. (askanews) - Le impronte delle mani come da tradizione, tra sorrisi e foto di gruppo sulla Croisette. A Cannes la giuria della 79esima edizione del festival ha partecipato alla cerimonia ufficiale sul "Chemin des étoiles", il "cammino delle stelle" che raccoglie le impronte dei protagonisti del cinema internazionale.

Tra i protagonisti il presidente di giuria, il regista coreano Park Chan-wook, insieme all'attrice americana Demi Moore, alla regista Chloé Zhao, all'attore Stellan Skarsg rd e all'attore ivoriano Isaach De Bankolé.

Presenti anche l'attrice Ruth Negga, la regista belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes e lo sceneggiatore britannico Paul Laverty.

Dopo le impronte e le firme sulle placche ufficiali, il jury ha posato per i fotografi e partecipato alla tradizionale foto di gruppo del Festival di Cannes.