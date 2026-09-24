ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Festa Roma, ad Alice nella Città 10 registe e premio a Susan Sarandon

Roma, 24 set. (askanews) - Ci saranno molte presenze femminili e molte opere prime nella XXIV edizione del festival Alice nella città che si terrà dal 13 al 25 ottobre parallelamente alla Festa del Cinema di Roma. I direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli hanno annunciato che al festival dedicato ai ragazzi arriverà Susan Sarandon, per ricevere il Womenlands Award 2026 e per presentare "The Accompanist", e che Carmen Consoli e Giovanna Mezzogiorno riceveranno lo stesso riconoscimento. "Lei è la Womenlands per eccellenza, un simbolo di libertà, un simbolo di una donna che lotta fuori dagli stereotipi, che è una grande donna oltre che una grandissima attrice" ha detto Bettini.

Alice nella città renderà omaggio anche a Jeremy Render, che sarà protagonista di una masterclass sull'arte della recitazione e riceverà il Premio Speciale della Giuria Giovani. Quest'anno saranno dodici i film del concorso internazionale, fra cui l'italiano "Selfie - Lato B" di Agostino Ferrente e sei opere prime, mentre sette saranno le opere prime nel Concorso Panorama Italia. Dieci le registe donne che arriveranno a Roma a presentare i loro film, sei nel Concorso Internazionale e quattro nel Panorama Italia. "Loro cambiano lo schema per cui l'infanzia e l'adolescenza potrebbe essere un'età incompleta, imperfetta. - ha spiegato Giannelli - Ribaltano questa cosa, sono personalità forti. Quindi io credo che il cinema femminile sa esattamente intercettare questa porta".

Fra i film più attesi ci sono sicuramente "Idda" di Irene Dionisio, con protagoniste Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, che sarà il film di apertura della sezione Panorama Italia, e "Se domani non torno" di Paola Randi, il film su Giulia Cecchettin che verrà presentato in anteprima il 23 ottobre.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi