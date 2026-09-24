Festa Roma, ad Alice nella Città 10 registe e premio a Susan Sarandon

Roma, 24 set. (askanews) - Ci saranno molte presenze femminili e molte opere prime nella XXIV edizione del festival Alice nella città che si terrà dal 13 al 25 ottobre parallelamente alla Festa del Cinema di Roma. I direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli hanno annunciato che al festival dedicato ai ragazzi arriverà Susan Sarandon, per ricevere il Womenlands Award 2026 e per presentare "The Accompanist", e che Carmen Consoli e Giovanna Mezzogiorno riceveranno lo stesso riconoscimento. "Lei è la Womenlands per eccellenza, un simbolo di libertà, un simbolo di una donna che lotta fuori dagli stereotipi, che è una grande donna oltre che una grandissima attrice" ha detto Bettini.

Alice nella città renderà omaggio anche a Jeremy Render, che sarà protagonista di una masterclass sull'arte della recitazione e riceverà il Premio Speciale della Giuria Giovani. Quest'anno saranno dodici i film del concorso internazionale, fra cui l'italiano "Selfie - Lato B" di Agostino Ferrente e sei opere prime, mentre sette saranno le opere prime nel Concorso Panorama Italia. Dieci le registe donne che arriveranno a Roma a presentare i loro film, sei nel Concorso Internazionale e quattro nel Panorama Italia. "Loro cambiano lo schema per cui l'infanzia e l'adolescenza potrebbe essere un'età incompleta, imperfetta. - ha spiegato Giannelli - Ribaltano questa cosa, sono personalità forti. Quindi io credo che il cinema femminile sa esattamente intercettare questa porta".

Fra i film più attesi ci sono sicuramente "Idda" di Irene Dionisio, con protagoniste Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, che sarà il film di apertura della sezione Panorama Italia, e "Se domani non torno" di Paola Randi, il film su Giulia Cecchettin che verrà presentato in anteprima il 23 ottobre.