Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

Roma, 19 set. (askanews) - "Un traguardo importante, una crescita costante, mi pare decisiva la presenza internazionale garantita dal Festival, un gran lavoro quello della Fondazione per la diffusione della Festa in città; questa idea della disseminazione degli eventi culturali nella città è un nostro pallino, il fatto che in tanti quartieri e borgate della città possa vivere la parte esterna del festival è una grande notizia".

Così l'Assessore di Roma Capitale alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, a margine della presentazione della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

