Festa di Roma, Mollicone: edizione speciale, celebriamo nostro cinema

Roma, 13 ott. (askanews) - "Una festa che si apre con la nuova commedia all'italiana, a dimostrazione che il film di genere vince. Poi siamo alla vigilia dell'approvazione definitiva della legge cinema, una riforma storica dopo dieci anni che sarà tra qualche giorno al Senato, in seconda lettura, approvata come speriamo alla Camera all'unanimità o quasi. Quindi è un'edizione speciale del Roma Film Fest, e siamo qui per celebrare il cinema italiano in tutte le sue forme.

Così Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera sul primo red carpet della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.