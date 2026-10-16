Festa di Roma, Jovanotti: dentro di me c'è ancora un bambino

Roma, 16 ott. (askanews) - Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Jovanotti, protagonista del film "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, presentato come Special Screening e nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale (distribuito da Plaion Pictures).

Un lavoro durato sette anni, in cui gli stessi registi, avvicinandosi a Jovanotti, tra concerti, backstage e momenti privati, filmini super 8 ripescati, hanno ammesso che non sapevano dove sarebbero arrivati e se avrebbero mai portato a termine il film. E lui si è affidato totalmente a loro. "Ho detto: io sono la giraffa nella savana, voi siete David Attenborough, la giraffa non sa di partecipare al film ma è il soggetto; gli ho detto che non volevo il controllo, sennò diventava un'altra cosa, la solita cosa mia, dove ho il controllo...". "Non sapevo nulla di questo film, neanche che erano stati ritrovati questi super 8 del mio babbo, quando l'ho visto è stata una botta, mi è arrivata addosso un'onda potente e inaspettata".

Un racconto anche intimo che ha commosso Lorenzo: "Da quando ho visto il film, e ha coinciso anche con il mio compleanno di 60 anni, sento incombere la fine; è una cosa bella, la fine di un mondo, di quel Jovanotti lì. Ma ho davanti a me la curiosità di sapere ora cosa mi invento".

Il film lo ha fatto emozionare per come lo racconta. "Questo bambino che continua a essere in fondo dentro di me, è molto vivo, quasi mi imbarazza perché io sento a volte che sto diventando sempre di più lui, con il tempo che passa dopo anni in cui volevo fare l'adulto, oggi ho iniziato una regressione verso uno stato di infanzia con un corpo da adulto e questa cosa mi incuriosisce molto e il film la racconta".