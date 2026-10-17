Festa di Roma, Javier Bardem star sul red carpet: "It's amazing!"

Roma, 17 ott. (askanews) - Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Javier Bardem: l'attore spagnolo premio Oscar per "Non è un paese per vecchi" ha sfilato sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prima di ricevere il Premio alla Carriera, consegnatogli da Paolo Sorrentino, in occasione della proiezione del film "El ser querido" di Rodrigo Sorogoyen.

Bardem si è a lungo concesso ad autografi e selfie sul tappeto rosso, ha detto che essere a Roma "è incredibile" e che ricevere il riconoscimento alla carriera è "un grande onore".

Il film, presentato allo scorso Festival di Cannes, è nella sezione Best of 2026 della Festa e vede Bardem nel ruolo di Esteban Martìnez, leggendario regista con un passato segnato da violenza ed eccessi.