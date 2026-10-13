Festa di Roma, Gualtieri: popolare e d'autore, prevendite sold out

Roma, 13 ott. (askanews) - "Una festa che sarà anche dentro la città, non solo all'Auditorium. Una grande festa popolare e d'autore al tempo stesso, è già sold out la prevendita. Stiamo cercando di trovare nuovi spazi perché c'è una risposta straordinaria, siamo davvero molto contenti".

Roma si sta rilanciando tantissimo, a Cinecittà e negli altri studi vengono in tanti a girare, noi vogliamo che sia proprio la capitale del cinema, del pubblico, ma anche della filiera produttiva, perché abbiamo i più bravi costumisti, scenografi, oltre naturalmente al grande cinema italiano che sta conoscendo una rinascita. Quindi la festa cerca anche di interpretare e di valorizzare tutto questo".

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul primo red carpet della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.