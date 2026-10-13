Festa di Roma, Emanuela Fanelli sul red carpet: bellissimo tornare qui

Roma, 13 ott. (askanews) - "È sempre bellissimo essere qui all'apertura, in questa festa, poi io sono legatissima a questo posto perché ero qui con 'C'è ancora domani' con Paola Cortellesi, il mio film del cuore e il film d'esordio di una persona che amo artisticamente da sempre e nella mia vita e tornare è bello". Così Emanuela Fanelli sul primo red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al cast del film d'apertura di questa edizione, "Il rumore delle cose nuove" di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public.

"Lì provavo a guardare la mia amica con amore e speravo che potesse guardarsi come la vedevo io, qui è il mio personaggio che deve ricordarsi come deve guardare se stessa".