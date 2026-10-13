Festa di Roma, da Jolie a Depp: la mostra con il "Best Of" delle star

Roma, 13 ott. (askanews) - Da Angelina Jolie a Johnny Depp, da Isabella Rossellini ad Alessandro Borghi. Al via la Festa del Cinema di Roma e, come ogni anno, nel giorno d'apertura vengono inaugurate anche le mostre in programma in questa 21esima edizione.

Tra queste, a ingresso gratuito per il pubblico, nel Foyer Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, fino al 25 ottobre c'è "Tutte le stelle portano a Roma - Best Of", con le foto scattate da Luigi de Pompeis a star italiane e internazionali.

Dopo il successo delle passate edizioni, dedicate all'eleganza senza tempo del cinema in bianco e nero sui tappeti rossi di Roma, Cannes e Venezia, la mostra del fotoreporter si rinnova con un'antologia "Best Of" degli ultimi cinque anni di red carpet della Festa di Roma. Novità di quest'anno è il debutto del colore, che per la prima volta accende sguardi e sorrisi di attrici, attori e registi: Vincent Lindon, Riccardo Scamarcio, Jennifer Lawrence, Tim Burton, Louis Garrel, Virginia Raffaele, sfilano elegantissimi per il pubblico della Capitale. La mostra è organizzata da Civita Mostre e Musei, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e con il supporto di Nuovo Imaie.