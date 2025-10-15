Festa di Roma, Cortellesi: ora più facile altro film, c'è più fiducia

Roma, 15 ott. (askanews) - "Io devo ringraziare i miei produttori perché quando ho proposto il mio film, non è che ci fosse la fila di persone che volevano produrlo. Suonava strano, era strutturato in modo strano, quindi non c'era la corsa a produrre il mio film. Adesso naturalmente, dopo il successo del primo, certo c'è maggiore fiducia, però devo sempre ringraziare loro, che mi hanno dato fiducia". Così l'attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi che presiede la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma.

Sul red carpet Cortellesi risponde anche sulla responsabilità del suo ruolo alla Festa del Cinema: "Beh, la responsabilità è quella che abbiamo noi della giuria, per cercare di fare queste scelte in modo serio e di impegnarci a vedere bene e a discutere bene di ogni film e basta. E anche però lasciarci sorprendere dalle cose belle che questi film ci regaleranno. Basta, però fare seriamente il nostro lavoro. Insomma, voglio dire, non è difficile, dobbiamo solo essere puntuali, vedere bene tutto e riportarcelo costantemente" ha detto.