Festa di Roma, Andrew Scott fa rivivere Ian Charleson in "Elsinore"

Roma, 14 ott. (askanews) - Arriverà nei cinema italiani il 28 gennaio 2027 "Elsinore", il film presentato alla Festa del Cinema di Roma che racconta la vera storia di Ian Charleson e della sua ultima interpretazione di "Amleto" al National Theatre di Londra, quando era già malato di Aids.

Siamo alla fine degli anni Ottanta e Charleson, qui interpretato da Andrew Scott, è uno degli attori più talentuosi della sua generazione. A Londra l'Aids sta già mietendo vittime e lui si ammala proprio quando deve sostituire Daniel Day Lewis sul palcoscenico. Intraprenderà una sfida che sarà una grande impresa umana ed artistica. Il regista Simon Stone è venuto a Roma per presentare il film e a proposito della grandissima interpretazione di Scott ha detto: "Non abbiamo mai veramente parlato di quello che avremmo fatto, io ho creato una serie di scenari all'interno dei quali Andrew aveva totale libertà. Non abbiamo fatto prove, abbiamo quasi sempre fatto un'unica ripresa, lui doveva trovare la sua strada per essere il più vero possibile".

Il film racconta una Londra in cui tante persone omosessuali, che facevano parte del mondo dell'arte, si ammalavano, ma mostra anche un Charleson che non perde mai la sua forza vitale e la sua ironia. "Elsinore", infatti, è un film pieno di energia, nonostante tratti un tema come la morte. "E' stato molto difficile trovare finanziamenti per questo film, perché parlava di gay e di morte, e ora sta facendo il tutto esaurito in molti Paesi. Ci ha consentito di riportare in vita Ian e questo morire e rinascere al pubblico piace".