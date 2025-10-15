Festa di Roma al via, in mostra l'omaggio a Franco Pinna e a Caligari

Roma, 15 ott. (askanews) - Al via l'edizione numero 20 della Festa del Cinema di Roma, che fino al 26 ottobre animerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cuore della manifestazione e altri luoghi della Capitale.

In serata la cerimonia d'inaugurazione con il film d'apertura, "La vita va così" di Riccardo Milani con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari, presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. Intanto, all'Auditorium sono state inaugurate alcune delle mostre di queste edizione.

Nel Foyer della Sala Sinopoli "Franco Pinna. Mondocinema", una delle tre esposizioni dedicate al fotografo, a cent'anni dalla sua nascita, a cui rende omaggio anche il manifesto della Festa: una selezione di oltre settanta fotografie che mettono in luce il suo repertorio messo insieme tra gli anni '50 e '70 tra cinema italiano e internazionale con divi e protagonisti di quegli anni.

Poi l'omaggio a Claudio Caligari per il decennale dall'uscita al cinema del suo ultimo film, "Non essere cattivo". La mostra "Non essere cattivo: dieci anni dopo", allestita presso il Foyer della Sala Petrassi, si focalizza sull'impatto duraturo del linguaggio artistico del regista e attraverso le foto di Matteo Graia, realizzate durante il dietro le quinte del film, mostra momenti dal set, dettagli di scena e l'intimità dei protagonisti, Alessandro Borghi e Luca Marinelli su tutti.