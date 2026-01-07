Festa del Tricolore, al Quirinale il cambio della Guardia solenne

Roma, 7 gen. (askanews) - A Roma, davanti al Quirinale, il cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo in occasione della Festa del Tricolore. La Festa, Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, si festeggia appunto il 7 gennaio.

"Ricorre oggi il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria - ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l'epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d'Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese".